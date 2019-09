Коцурци можу безплатно превериц уровень цукру у креви

КОЦУР – У коцурскей апатики нєшка будзе отримана безплатна акция мераня уровня цукру у креви.

Акция будзе орґанизована у просторийох апатики у Коцуре од 9 по 11 годзин. Як преноши портал Наше место, провадзенє уровня ґлукози у креви важни фактор у лїченю цукровей хороти. Пациєнти котри знаю яки им вредносци цукру у креви можу го през дзень успишнєйше тримац под контролу, а зоз тим и хороту.

Вимерани вредносци представяю водзач за пациєнтох же би евентуално кориґовали дози инсулина або других лїкох за цукер, же би знали яку файту и количество поживи конзумовац и з яким интензитетом можу практоковац физични активносци.

