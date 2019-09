Моцна буря зоз витром и диждож направела гавариї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Коло 13,30 годзин, праве кед дзеци рушали до пополадньовей змени до школи, Руски Керестур залапела моцна буря зоз витром и дижджом.

Коло два годзини у валалє нє було води и струї. Вода сцигла коло 15 годзин. Як виявели зоз Електровойводини Вербас, у Керестуре пре бурю настали велї озбильни гавариї котри ше у пополадньових годзинох ришовало, алє точни локациї дзе настали проблеми ище вше нє познати до вчера вечара ище нє були познати. Шицки екипи Електровойводини були на терену.

Як Рутенпрес дознава з других жридлох, моцни витор з вельким дижджом залапел и други часци Войводини, прецо було вельо одчакнути конари, а вода стала на велїх драгох и польох.

