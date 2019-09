КОЦУР – У рамикох 4. кола Подручней лиґи Суботица, ФК „Искра“ зоз Коцура внєдзелю у Ловченцу страцела од домашнього Нєґоша зоз резултатом 5:1.

Єдини ґол за „Искру“ дал Дамян Ґубаш.

Искра предлужела зоз подлима бависками на госцуюцих теренох, понеже страцела на обидвох таких змаганьох.

После штирох одбавених колох Искра освоєла 6 боди и находзи ше на шестим месце на таблїчки.

У шлїдуюцим колу ФК „Искра“ на домашнїм терену дочека екипу ФК „Пролетер“ зоз Равного Села.

