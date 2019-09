Ювилей чувара Руснацох на тих просторох

НОВИ САД – У просторийох новосадского Едьшеґу вчера, 9. септембра, отримана трибина Заводу за културу войводянских Руснацох з нагоди велького ювилею – 100-рочнїци снованя Руского народного просвитного дружтва (РНПД).

З тей нагоди о историяту и значносци снованя РНПД-а, хтори зачувал нашо народне єство по нєшка, на трибини бешедовали др Янко Рамач, др Дюра Гарди и Дюра Латяк, а модератор трибини бул Михайло Рамач.

Як цо назначене и у пригодней кнїжки „Руснаци од присоєдинєня по Просвиту”, автора др Дюру Гардия, котра з тей нагоди видрукована, снованє РНПД-а було у шветлє Велькей народней скупштини 25. новембра 1918. року у Новим Садзе на хторей участвовали и тедишнї Руснаци, вкупно 21 делеґат, зоз дзешец местох Бачкей. Шлїдуюцого року, у процесу препороду, на Сновательней скупштини РНПД, 2. юлия 1919. року, у будинку тедишнього городского маґистрату, односно нєшкайшей Городскей хижи, зишли ше Руснаци зоз 14 местох Войводини, и вдерели фундаменти нашого цалосного народного, духовного, просвитного и културного живота.

Бешеднїки на трибини ше оглядли и на здобутки тей подїї, бо такой по снованю наш язик кодификовани, почало ше друковац кнїжки и учебнїки, видавац новинки на руским язику. Дзекуюци нашим предняком, а насампредз владикови Дионизийови Нярадийови и керестурскому парохови Михайлови Мудрому, купена друкарня у Руским Керестуре. Теди, у Кральовини Югославиї 1924. року, почало ше друковац „Руски народни новинки”, нєодлуга потим и часопис за културу „Думка” и часопис за дзеци „Наша заградка”.

У просторийох Едьшеґу була поставена и вистава значних документох з тих часох, хтори пренашол др Дюра Гарди, а хтори ше находза и у кнїжки.

У музичней часци участвовали Димитрий Цап на ґитари и Хелена Папуґа хтора одшпивала стару народну писню ”Чече вода, чече”.

