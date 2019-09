Нєришено на першим змаганю у єшеньскей часци

КОЦУР – Внєдзелю, 8. септембра, почала єшеньска часц сезони у шаховских лиґох Сербиї, а ШК „Омладинєц” на початку, у Aпатину одбавел змаганє процив ШК „Вулкан протектор”, котре законченe нєришено 3:3.

Побиди за Омладинєц на тим змаганю зазначели Карлo Бала и Ґавра Коларич, ремизовали Владимир Лазор и Споменко Павичевич, а страцели Ґоран Попович и Стеван Перич.

Омладинєц ше после шейсц одбавених колох находзи на 7. месце на таблїчки зоз шейсцома бодами.

У шлїдуюцим колу ШК „Омладинєц” у Коцуре дочека екипу ШК „Чаки Йожеф” зоз Старей Моравици.

