Буря оламовала конари и у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Вчерайша буря и моцни диждж залапели и места у општини Жабель, алє нє направели вельки чкоди.

Як и у других местох општини, так и у Дюрдьове, буря оламовала преважно сухи конари зоз древох, алє на даєдних местох, як и на брези при грекокатолїцкей церкви, буря одчакла вецей здрави конари. Струя нєставала на вецей заводи и през дзень и вноци, на кратши и длугши интервали.

У Дюрдьове вчера нападало понад дзешец метери дижджу, як и прешлого тижня кед по першираз претаргнута тлачидба сої у тей сезони. Вчасни сорти сої углавним потлачени, а остали познєйши котри ище вше нєдозрети.

