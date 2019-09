Нєшка дружтвене бависко у РКЦ-у

НОВИ САД – У Руским културним центру у Новим Садзе, у рамикох „Маткованя”, нєшка будзе орґанизоване тестиранє прототипу дружтвеного бависка хторе розвива Завод за културу войводянских Руснацох у партнерстве зоз нєвладову орґанизацию „Балкан идея”.

Бависко настало як часц проєкта „Едукативни бависка у националних заєднїцох”, а слово о стратеґийним бависку на табли у хторим заступени елементи историї, култури, традициї и фолклору рускей националней заєднїци. Едукативного є характеру, наменєне за двох до шейсцох учашнїкох од школского возросту на далєй. Вимага елементарне знанє бавячох зоз спомнутих обласцох, хтори го през бависко годни и преглїбиц. Плановане же би попри верзиї по руски, хтора будзе тестована у Матки, була виробена и вариянта бависка на сербским язику.

Тестиранє почнє на 20 годзин, а орґанизаторе поволую цо вецей бавячох же би ше опробовали, дали свойо думанє и суґестиї.

