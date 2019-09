ФК „Русин” зоз новим/старим тренером у наиходзацей сезони

РУСКИ КЕРЕСТУР – У новей першенственей сезони 2019/2020 екипу ФК „Русинˮ будзе ознова водзиц тренер Ранко Делич Цако, хтори пре приватни причини тоту функцию напущел после сезони 2017/2018.

Як за Рутенпрес виявел член Управного одбора Денис Югик, члени ФК „Русин” були задовольни зоз роботу тераз уж бувшого тренера Ивици Панчича зоз Каравукова, медзитим, пре приватни причини спомнутого тренера, контракт спорозумно претаргнути.

Дочасови заменїк нового тренера Ранка Делича будзе Драґутин Божович зоз Кули, хтори на тим месце будзе по конєц октобра.

