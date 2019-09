РУСКИ КЕРЕСТУР – У 4. колє Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, внєдзелю 8. септембра, ФК „Русинˮ на госцуюцим терену у Ґайдобри страцел з резултатом 2:0 (2:0) од ФК „Герцеґовецˮ.

После штирох одбавених змаганьох у єшеньскей часци першенства Русин ма 4 боди и находзи ше на 11. месце на таблїчки.

У шлїдуюцим колє, хторе ше будзе бавиц на нєдзелю на домашнїм терену, Русин дочека екипу зоз Товаришева.

