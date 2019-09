ДЮРДЬОВ – У ОШ „Йован Йованович Змай“ у Дюрдьове почал ище єден виронаучни рок за школярох од першей по осму класу. Грекокатолїцку виронауку виклада вироучителька Лидия Кухар.

Того школского року на грекокатолїцку виронауку уписани вкупно 5-йо школяре, котри подзелєни до пейцох ґрупох, цо оможлївює квалитетнєйшу роботу.

Прешлорочни виронаучни рок бул успишни, дзеци дзечнє приходзели на тоти годзини, окреме любели практичну наставу кед ше одходзело до Святого Храму.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)