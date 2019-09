Вистава ,,Особи з инвалидитетом котри меняли швет” поставена у Вербаше

ВЕРБАС – Вчера, 10. септембра, Здруженє гражданох Женски центер ,,Горизонт”, у сотруднїцтве зоз Color Media Communications, орґанизовалу интерактивну виставу ,,Особи з инвалидитетом котри меняли швет” на Площи Николи Пашича у Вербаше.

Велї визначни особи зоз инвалидитетом котри меняли швет, як цо то Рей Чарлс, Сара Бернар, Френклин Рузвелт, Фрида Кало, Стивен Гокинґ и други, представени на тей вистави.

У предходним периоду локална самоуправа робела на злєпшованю дружтвеного положеня особох зоз инвалидитетом, та так запровадзени проєкти дзе адаптовани пешацки преходи, потримани здруженя дзе ше сходза особи зоз гендикепом, а пошорени и їх просториї.

Вистава будзе поставена на Площи у центру Вербаса шлїдуюци дзешец днї, а орґанизаторе поволали шицких заинтересованих же би ю пришли опатриц.

