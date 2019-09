У Коцуре отримана трибина ,,Жени жию и на валалє”

КОЦУР – У Месней заєднїци Коцур Здруженє гражданох Женски центер ,,Горизонт” вчера, 10. септембра, орґанизовало трибину под назву ,,Жени жию и на валалє”.

Циль тей кампанї же би змоцнєла жени у руралних обласцох, а тиж и указала на значносц превентивних здравствених препатрункох. Тота кампаня ше орґанизує у 8 валалох у Сербиї.

Трибину отворел предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац, а з тей нагоди наглашел же локалней самоуправи у фокусу змоцньованє женох на валалє.

– Шицки коренї ше цага зоз самей фамелиї, а змоцньованє нє мож задумац без фамелиї, без заєднїци, з потримовку Покраїни, Влади Републики Сербиї, як и локалней самоуправи. Треба пременїц свидомосц и през родну ровноправносц злєпшац положенє женох. Ми пробуєме зоз рижнима конкурсами помогнуц и афирмовац и женске поднїмательство. Совитуєм вам же бисце през конкурси вихасновали шицки можлївосци и направели добру приповедку, перше за себе, а потим и за фамелию, як и за валал у котрим жиєце. Дзвери локалней самоуправи отворени и маце наше потримовку – гварел Ґлушац.

На трибини присуствовали и заменїца предсидателя Општини Вербас Миляна Штулич, предсидателька Здруженя гражданох Женски центер ,,Горизонт” Миряна Копривица, др Ана Варґа, як и значне число женох зоз Коцура, Вербасу и Равного Села.

Медзи иншим, о живоце женох на валалє, о предносцох и нєдостаткох живота у малих местох, бешедовали учашнїци тей трибини, жени зоз Коцура – Аранка Медєши, прекладателька и предсидателька Етно клуба ,,Одняте од забуца”, Весна Раґаї-Цап, наставнїца биолоґиї у ОШ ,,Братство єдинство”, подпредсидателька КУД ,,Жатва” и член НС Руснацох, Єлена Буила, воспитачка у ПУ,,Герлїчка” и Нада Горняк, поднїмателька котра ше занїма зоз заградкарством.

Кампаня ше запровадзує под покровительством предсидательки Народней скупштини, Министерства за роботу, занятосц, борецки и социялни питаня, Министарства без портфеля задлуженого за демоґрафию и популацийну политику и Канцелариї за людски и меншински права.

