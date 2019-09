У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – Перша часц нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, през документарни филм, пошвецена означованю 100-рочнїци снованя Руского народного просвитного дружтва, а у другей часци будзе бешеди о тей орґанизациї през емисию хтора пошвецена длугорочному секретарови тей нашей орґанизациї и бардови нашей литератури и култури, Михайлови Ковачови чию 110-рочнїцу народзеня означуєме того року.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

