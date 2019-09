Руском ище вше розчисцує чкоду од бурї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Моцни диждж и буря, котра пондзелок залапела валал, зохабела вельки чкоди у цалим Руским Керестуре. Найвецей єст поламани конари и древа, поодкривани закрица на хижох и помоцних обєктох, алє єст и чкоди у хотаре.

У валалє мож обачиц надосц зламани, або виважени зоз кореньом древа, так настрадали два ядловци у самим центру валала. ЯКП „Руском” вишло на терен истого дня, розчисцованє тирвало и вчера, трецого дня, а найвироятнєйше же будзе и нєшка.

Цо ше дотика чкоди у хотаре вона нє така велька, алє у дзепоєдних часцох мож було обачиц и же на кратки период падал дробни каменєц, а буря знова ище баржей поваляла кукурицу и паприґу.

