И попри забрани, цвиклу ше превожи и по Русинскей улїци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох єшеньски роботи у хотаре у полним розмаху, так у Руским Керестуре попри оберачки паприґи, тлачидби сої и слунечнїку и ламачки кукурици, мож обачиц же розпочата и сезона вибераня цвикли, та и єй превоженє през валал по улїцох кадзи то забранєне.

Як дознава Рутенпрес, у рускокерестурским хотаре нєт посадзено цвикли, алє ше ю превожи през валал до околних цукровньох у Вербаше и Червинки. Превоз цвикли ше одвива по водицовей драги на Медєшу и по Русинскей улїци.

Най здогаднєме, анї єдна зоз тих драгох нєпредвидзена за транспорт таких чежких превозкох, цо реґуловане зоз транспортнима знаками котри то огранїчую на терху од 5 тони.

Исти проблем у валалє ше зявює уж роками пред тим, так нпр. прешлого року реаґовала аж и локална самоуправа, медзитим то було благочасове за шицки други населєни места у општини, алє нє и Керестур, понеже теди уж шицка цвикла з тих крайох була превежена, та на схадзки констатоване же ту нєт проблеми.

