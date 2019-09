Служела дзе було найпотребнєйше

РИМ (ИТАЛИЯ) – У Риме, 5. септембра, на Архиєрейскей Служби Божей у базилики Санта Мария Маджоре, означени 150-рочнїца народзеня и 100-рочнїца упокоєня блаженей Йосафати Гордашевскей, сновательки заєднїци службенїцох Непорочней Дїви Мариї.

– Зишли зме ше означиц ювилеї монахинї служебнїци хтору Христос вжал за руку, а вона служела там дзе була найвекша потреба – гварел поглавар Українскей грекокатолїцкей Церкви Святослав Шевчук.

Як пренєшене на сайту УГКЦ, у Богослуженю участвовали кардинал Станислав Рилко, настоятель базилики Санта Мария Маджоре, архиепископ Цирил Василь, секретар Конґреґациї за Восточни Церкви, владика Йосиф Верт, ординарий за католїкох византийского обряду у Русиї, и владика кир Георгий Джуджар, епарх Епархиї Св. Миколая.

Медзи учашнїками и монахинями у Риме була и ш. Мартина Кмита, провинциялна настоятелька СНДМ у Сербиї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)