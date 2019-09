У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У тогорочним трицец седмим числу новинох „Руске слово” о преслави 100-рочнїцу РНПД-а у Новим Садзе и о одлукох принєшених на схадзки Националного совиту Руснацох зазначене на бокох „Тижньовнїка”, док ше рубрика „Нашо места” фокусовала на защиту животного штредку у Руским Керестуре, нащиви туристох зоз Велькей Британиї Руснацом у Дюрдьове и трибини о положеню женох на валалє у Коцуре.

„Економия” приноши новосци зоз єшеньских Дньох польох „НС семе” на Римских Шанцох, а пише и о тлачидби олєяркох по хотарох наших местох и приходу першого инвеститора до индустрийней зони у општини Шид.

„Култура и просвита”, окрем роздумованя фаховцох о Фестивалу рускей култури „Червена ружа”, понука тексти о новим школским року у оводох у Руским Керестуре, Коцуре и Дюрдьове.

„Мозаїк” представя Дзивоцку шпивацку ґрупу КУД „Тарас Шевченко”, док у рубрики „Людзе, роки, живот” представени бициґлисти котри на драги з Французкей до Виєтнаму заблукали до Руского Керестура. Ту и напис о Наташи Лїкар и Йону Околишану з Дюрдьова и нове предлуженє фельтону „Привредни живот Руснацох” автора Мирона Жироша.

„Духовни живот” преноши як преславени Кирбай у каплїци Исусових малих шестрох и Школярски дзень у Водици.

На бокох спортскей рубрики зазначени резултати у першенствених лиґох наших фодбалских клубох, док на концу шлїдзи „Хладок и горуци тепши”.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)