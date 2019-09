Почали стретнуца за старих и дзеци

РУСКИ КЕРЕСТУР – З початком нового школского и церковного року, у орґанизациї парохийного Каритасу парохиї св. Оца Миколая, почали тижньово стретнуца за старих и за школски дзеци.

Стретнуце за школярох нїзших класох першираз будзе у просторийох Каритасу, нєшка од 20–20, 30 годзин, а буду ше отримовац у тим чаше кажди пияток. Дзеци там маю нагоди дружиц ше и бавиц розвиваюци позитивни вредносци у чим им помага и кратка духовна думка.

Стретнуца за старих ше отримую штвартками пополадню од 15 до 18 годзин, а перше було вчера. На стретнуца поволани старши особи, од 50 рокох та надалєй, а тим котри сами нє можу присц Каритас обезпечує превоженє. За тоту потребу треба ше явиц волонтером одн. Желькови Ковачови.

