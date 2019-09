Школяре Ґимназиї „Петро Кузмякˮ путую до Калочи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре Ґимназиї „Петро Кузмякˮ, напряму туристични технїчар, од 13–18. септембер буду пребувац у мадярским городу Калоча, на калоцких „Дньох паприґиˮ.

Тото пребуванє то врацанє нащиви городу Калоча, котри були на „Дньох традициїˮ у Кули, з оглядом же город Калоча побратимени зоз Кулу. На тей манифестациї будзе орґанизована кулска улїчка у Калочи, дзе свойо продукти виложа рижни здруженя зоз кулскей оштини.

Штиром керестурским школяром туристичного напряму то буде свойофайтова пракса. Школярки того напряму буду облєчени до народних облєчивох – єдна будзе у руским, єдна у сербским и два школярки у мадярским народним облєчиве.

Школярки, котри спред Ґимназиї будзе предводзиц Любица Няради, прикажу продукти наших здруженьох зоз валалу, та Калочаном понукню сувенири зоз „Байкиˮ, продукти зоз паприґи и швижу паприґу и зоз рижнима продуктами представя керестурски здруженя.

