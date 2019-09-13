У РКЦ бавене нове дружтвене бависко

НОВИ САД – Завод за културу войводянских Руснацох, у партнерстве зоз нєвладову орґанизацию „Балкан идея”, стреду 11. септембра, а у рамикох „Маткованя”, у Руским културним центру у Новим Садзе, орґанизовал тестиранє прототипу дружтвеного бависка „Насельованє пустари Руски Керестур”.

Тестиранє почало коло 20 годзин, а млади указали заинтересованосц за таке бависко. Присутних було и за вецей екипи составени зоз шейсцох бавячох. Шицки ше уключовали до толкованя поняцох и терминох хтори вязани за традицию и фолклор Руснацох, окреме за термини хтори ше нєшка менєй, лєбо вообще нє хаснує у бешеди.

Бавячом того нового и интересантного дружтвеного бависка правила потолковала Анамария Ранкович, директорка Заводу за културу войводянских Руснацох, а тиж и давала додатни толкованя през бависко.

Бависко настало як часц проєкта „Едукативни бависка у националних заєднїцох”, а слово о стратеґийним бависку на табли у хторим заступени елементи историї, култури, традициї и фолклору рускей националней заєднїци. Едукативного є характеру, наменєне за двох до шейсцох учашнїкох школского возросту, алє и старших. Од бавячох вимага елементарне знанє зоз спомнутих обласцох, хтори го през бависко годни и преглїбиц. Плановане же би попри верзиї по руски, хтора будзе тестована у Матки, була виробена и вариянта бависка на сербским язику.

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