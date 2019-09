Вишло септемберске число „Заградки”

НОВИ САД – Початок нового школского року принєсол и нове число (двочисло за авґуст и септембер) часописа за дзеци „Заградка”. Фотоґрафия на насловним боку овиковичує традицийне Стретнуце предшколских дзецох зоз руских оддзелєньох у Руским Керестуре, Коцуре и Дюрдьове, хторе отримане у юнию на Петроварадинскей твердинї.

Яки подїї, манифестациї, фестивали и кампи були отримани под час лєтного одпочивку, а на хторих участвовали и нашо школяре, дознаце зоз висткох и фотоґрафийох обявених на 2., 12, 18, 19, 22., и 23. боку „Заградки”.

Мена найвреднєйших сотруднїкох чийо литературни и подобово роботи часопис наградзел у прешлим школским року, найдзеце на 26. боку.

Два Забавни боки приноша читачом нови бависка за розвагу, а хто люби читац, обрадує ше поучним и шмишним приповедком и писньом руских и сербских писательох.

Наймладши у „Малей заградки”, окрем кратких стихох и приповедкох, од того числа по конєц школского рока буду мац и интересантни Квиз, а хто ше зосце бавиц на ґлумцох и ґлумици, у рубрики „Мали театер” найдзе драмску сличку о чаривнїкови.

Такой на початку школского рока „Заградка” вола шицки дзеци най єй посилаю свойо роботи, а з розширенима руками чека и нових предплатнїкох и сотруднїкох.

