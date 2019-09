ШИД – Нєшка будзе отримана акция за добродзечних давательох креви у орґанизациї Червеного крижу зоз Шиду и Заводу за трансфузию креви Войводини з Нового Саду.

Акция будзе отримана од 10 по 13 годзин у трансфузиомобилу на площи опрез Културно-образовного центру.

Зоз Червеного крижа поволую добродзечних давательох креви же би ше одволали на спомнуту акцию.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)