Гуманитарна акция за Матея Дудаша тирва ище нєшка

КОЦУР – Гуманитарна акция за зберанє пенєжних средствох за Матея Дудаша, школяра пиятей класи Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре, тирва ище нєшка.

Матей Дудаш охорел од дистрофиї мускулох и потребне же би пошол на лїченє до иножемства. За нєобходни терапиї потребне назберац 400 тисячи динари.

Зоз Школи поволую шицких людзох добрей дзеки же би зоз добродзечнима пенєжнима прилогами помогли Матейови и оможлївели му пойсц на лїченє до Словацкей.

Гуманитарна акция будзе тирвац по 13. септембер, а прилоги мож однєсц до школи каждого роботного дня од 8 по 15 годзин.

Хто жада помогнуц може уплациц средства и на жиро-рахунок його оца: Никола Дудаш, 160-5800101579012-86, Банка Интеза.

