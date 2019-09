Кадети ФК „Русин” у напартим змаганю процив кадетох з Кляїчева

РУСКИ КЕРЕСТУР – Перше коло окружней лиґи кадети ФК „Русинˮ одбавели у Кляїчеве процив кадетох ФК „Кордунˮ з резултатом 2꞉2 (1꞉2)

Русиновци бавели у составе꞉ Александар Драґутинович, Марко Ковачевич, Марио Иличич, Марко Попов, Алексей Бики, Божидар Чонка, Тадей Бодянец, Матео Чордаш, Никола Максимович, Александер Тома, Лука Иличич, Неманя Ковачевич, Давид Надь, Алексей Джуджар, Никола Папуґа и Желько Виславски.

У першим полчасу ґол за Русин у 15 минути дал Никола Папуґа, док процивнїцка екипа посцигла два ґоли. Други полчас почал зоз шмелшим и сиґурнєйшим бависком Русинових бавячох, та 5 минути пред конєц змаганя, двоме бавяче ФК „Кордун” оштро фауловали Давида Надьового, дзе судия досудзел пенал. Други ґол за Русин посцигнул Желько Виславски зоз пеналу, зоз чим Русиново кадети виєдначели на 2꞉2.

После вировнованя резултату, бавяче зоз Кляїчева колективно розпочали вербалне и физичне провокованє Русинових бавячох, на хторе мушели реаґовац тренере, та аж и присутни родичи з публики. Пре тото нєспортске и нєприкладне обходзенє ґу процивнїком, катеди Кордуна вируцени з окружней лиґи.

Кадети Русину, на нєдзелю 15. септембра на 12,30 годзин, дочекаю кадетох ФК „Лидерˮ зоз Оджаку. Змаганє ше отрима на домашнїм терену, на Ярашу.

