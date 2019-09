Велькосц, значенє и досяги РНПД

Шветочни вечар у новосадским „Eдьшеґу“ пошвецени 100-рочнїци снованя Руского народного просвитного дружтва можеме спатриц як свойофайтову кулминацию велького ювилея хтори означуєме през цали рок. Од преслави Националного швета Руснацох вжиме у Руским Kерестуре, прейг науковoго „Карпатского симпозиюма” на новосадским Универзитету, та пригодних омажох на наших фестивалох и других културних подїйох, цали ”руски” 2019. з полним правом пошвецени РНПД.

Нєшка, зоз безпечней и бизовней столїтней дистанци, можеме обєктивно спатриц велькосц, значенє и досяг Дружтва. Насампредз дзекуюци нашим науковцом и виглєдовачом нєшкайшей ґенерациї и їх предходнїком, тото шицко мож арґументовац и документовац – як ридко хто, ми практично знаме датум, час и место кеди зме зоз пасивней, скоро нєвидлївей народней маси почали вирастац як еманципована, свидома и културна национална заєднїца. Медзитим, з науковим инструментарийом вельо чежше потолковац же як снователє РНПД, основоположнїки нашого националного живота вибрали праве тоту єдину драгу хтора наисце дзешка и водзи?

Опредзелєнє за народни, живи, бешедни язик и школски учебнїки як перши приоритет хтори ше будзе друковац, Руснацом оможлївели будучносц. Тото цо векшинскому народу сто роки пред тим дали Вук и Доситей, нам оможлївело РНПД. И то у драматичним историйним моменту, кед ше дословно прейґ ноци меняли судьби народох и державох. На нашо нєшкайше щесце, судьбу нам унапрямели „людзе збудовани з окремного материялу”, хтори мали визию цо треба робиц, мудросц одлучиц як то зробиц и шмелосц наисце то и поробиц. Нєшка знаме, мали вони свойо дилеми, розпуки и обаваня, алє нїч нє предпоставели общому народному интересу цо шицкому подняцу дава и моралну димензию.

Думам же найвреднєйше и найтирвацше цо останє од того ювилея, же фокус уваги унапрямени праве на тих людзох. Попри Костелнїка хтори безсумнїву найвекши авторитет, гоч вироятно и найвекша контроверза руснацтва, и Храниловича, особи хтора у историйних бурйох якошик вше була у правим чаше на правим месце, до колективней свидомосци о себе зме уведли (лєбо врацели) плеяду наших велїканох чийо мена буду одгуковац у вичносци – владику Дионизия и паноцох Биндаса и Мудрого, силу и интелект, шерцо и розум руснацтва.

