На валалє здравши живот и векша шлєбода

Велї млади ше нєшка нєсвидомо препущую трендом трошительного дружтва и жадаю буц у центре збуваньох. Теди часто забуваю на правдиви потреби чловека. Медзитим, єст винїмки, а медзи нїма Наташа Лїкар и Йон Околишан котри ше пре свойо физични и духовни потреби, преселєли до Дюрдьова.

Дюрдьов нєдалєко од Нового Саду, у нїм мир и цихосц, нєт вельо транспорту и гужви, воздух швижи, людзе у нїм добронамирни, а двор и заграда красна нагода за одпочивок и пестованє здравей поживи. Так випатра Дюрдьов у очох Наташи и Йона. Влонї ше приселєли до валалу и барз су задовольни зоз тим цо у нїм маю.

– Накадзи зме пре роботу нє були вязани за место, такой зме почали роздумовац о преселєню. Вибрали зме Дюрдьов, бо сом як дзецко ту приходзела, и познам нашо сушедство котре нас наисце барз крашнє привитало. Окреме ми мило же мам з ким бешедовац по руски – гвари Наташа и предлужує же им нє були важни маркети, центер и пекарнї, алє жиц у здравшим штредку и мац добрих сушедових цо ше им, як гвари, и удало.

Наташа дипломовани фармацеут, а у своїм фаху, у апатики робела пейц роки. Однєдавна роби як програмер, роби он-лайн и прето є нє вязана за место. За роботу єй потребни лєм компютер и интернет. Жадала таке робиц, достала добре понукнуце и условия, и нє обавала ше од нового. На нову роботу патри як на нову нагоду, виглєдованє своїх можлївосцох…

– Свидомо сом премeнєла роботу, важне ми було напредовац, мац нове искуство, буц задовольна, шлєбодно одлучовац. Одкеди зме на валалє, часто робим на дворе, у природи, и ослухуєм цихосц и витрик. Барз ше ми пачи ту, у Дюрдьове – гвари Наташа.

Йон тиж у медицинскей обласци, и як и Наташа, и вон люби мац шлєбоду, слухац тото цо нам як живим єством потребне физично и духовно. Пре таки заєднїцки потреби ришели остац на валалє и хасновац його ресурси. Обидвойо у Италиї закончели обуку за персоналного велнес тренера, а Йон трима едукациї у тей сфери.

– Студирал сом традицийну медицину, претаргнул сом теди кед сом похопел же вона лїчи пошлїдки. Вона нє помага же би до хороти нє дошло. Потим сом почал виглєдовац о природней медицини и костираню зоз желєняву, бо у природи чловек жиє зоз природу, и тому ше треба врациц. Думам же то нє чежко, лєм треба сцец. Новокомпоновани тренди нам надрилюю вельо того цо нам нє вигодне – гварел Йон котри ше школує за лїкара природней медицини. Поучує людзох же би здравше жили, же би ше лєпше чувствовали, мали квалитетнєйши живот, з єдним словом – же би керовали дохтора. Нєпреривно надпомина же зоз физичну активносцу и здравим костираньом мож барз вельо зробиц же би лєпше функционовало цале цело. Ґу тому, барз му важна и гевта духовна нїтка, на котру вон окреме спозорює. Йон преподава у школи костираня котру отримує он-лайн.

– Одроснул сом на валалє, а жил сом и у Новим Садзе, та сом упознати и з єдним и з другим способом живота. Похопел сом же вельо лєпше мац вецей простору, патриц на нєбо и на гвизди. Окремна привилеґия мац свой двор и заграду, а у нєй овоцово древка и желєняву. У иножемстве ше людзе вше частейше опредзелюю жиц на валалє пре условия котри и нам баржей одвитую. У варошу гужва, галайк, людзе понагляю, вше дзешка бежа, а на валалє нєпреповедзени мир и приємна цихосц – гварел Йон котри обачел же Дюрдьовчанє нє маю автомеханїчара и автоклонфера, ушорене место за рекреацию и вилєт, алє и Центер за здраву поживу.

НЄТ ПРЕПРЕЧЕНЯ

И Наташа и Йон кед пожадаю, або маю потребу, раз-два одбегню до Нового Саду, а шлєбодни час у Дюрдьове хасную так же нащивя сушедових, або ше пойду прешейтац по валалє. Найволя спонтани ситуациї и путованя. З Италию су одушевени, препоручую нащивиц Тоскану и озеро Ґарда. Пошвидко одпутую до Израїлу, и лєдво чекаю, понеже ше там жиє цалком иншак. Найволя сами орґанизовац драгу и змесценє, буц нєзависни и сами виглєдовац. Пре вельку дзеку упознац други култури, активни су у Медзинароним руху „Cochsurfing”, дзе ше людзе котри путую на розлични дестинациї приявюю за бесплатни ноцнїк. Вецей раз були домашнї людзом з Африки, Турскей, Куби, Шпаниї, Индиї и других державох и так витворели интернационални контакти и здобули велїх нових приятельох.

ВЕКША ПРИВАТНОСЦ И ЛЄПШЕ ЧУВСТВО ЗAЄДНЇЦИ

Обидвойо заключели же Дюрдьов ище вше нє познате место гоч є на одличним ґеоґрафским положеню, та нє постал пренаселєни як Футоґ, Ветерник, Сримска Каменїца и други места коло Нового Саду, а котри помали поставаю часц того варошу. Ґу тому, у таких местох хижи и квартелї вельо драгши як у Дюрдьове котри, як гваря, ище вше нєодкрите природне благо. Кед поровновали велькосц квартеля и хижи у котрей жию и котру зогривали на струю, видзели же зогриванє на валалє кущик драгше, алє предносц у тим же го нє мушели плациц през цали рок. Тиж обачели же рахунки як цо порция на маєток, виношенє шмеца и друге, менши, а простор за живот векши. Гоч им найважнєйши одношеня з людзми, окреме зоз сушедами, валалчанє на нїх охабели позитивни упечатки.

– Вше нас добре посовитовали, а ґу тому воздух вельо чистейши, маме заграду и свою желєняву и овоц, векши простор и за нас и за нашо два пси, а маме и векшу приватносц – гвари Наташа.

Понеже су своєродни промотере здравого живота, гваря же би ше ище скорей приселєли на валал, алє же пред даскельома роками за таке нє було условия, понеже пре роботу були вязани за варош.

– Кед бизме мушели кажди дзень путовац до Нового Саду, то би нам нє одвитовало, трошки би вецей нє були нїзши и страцели бизме часу у транспорту. Кед бим ше мушела врациц до квартелю, до варошу, була бим барз нєщешлїва. Прилагодзела бим ше, алє тераз кед знам як там, а як ту, нє було би ми шицко єдно – гварела Наташа котрей окремне задовольство же ма з ким бешедовац по руски.

