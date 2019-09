До рускей шпиванки унєсли сучасну ноту

Дзивоцка шпивацка ґрупа Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова нєодлуга наполнї першу децению иснованя. Першираз участвовали, и победзели, 2012. року, на Фестивалу жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе”, кед и почали интензивнєйше робиц.

На Фестивалу жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе” у Дюрдьове Дзивоцка шпивацка ґрупа два раз наградзована як налєпша ґрупа, а того року достали першу специялну награду. Поряднє наступаю на наших манифестацийох и фестивалох, алє и у иножемстве и як госци на концертох. Виводза руски жридлово и забавни шпиванки, а новокомпоновани нумери пред дюрдьовску публику першираз виведли на Вельконоцним концерту Дружтва.

– Наисце мам лєм красни слова за нїх. Сцели су и часто предкладаю шпиванки котри сцу научиц шпивац. Було и такого же чули шпиванку на интернету, та шпивачка Валентина Салаґова по слуху написала ноти, преверели зме вєдно и так зме мали материял за нову шпиванку. Барз су позитивни, амбициозни, пристойни дзивки, док робим з нїма „полнїм батериї” – поцешела ше уметнїцка руководителька Сенка Станкович, професорка музичней култури, котра з нїма роби од початку.

Вона петнац роки занята у ОШ у Руменки, а у дюрдьовским Дружтве пририхтує шпивацки ґрупи. Планує „подмладзиц” Дзивоцку шпивацку ґрупу, и надалєй мац континуитет, и збогацовац репетоар.

Членїци ґрупи любя шпивац, любя музику, медзи нїма єст солистки и особи котри граю на даєдним инструменту, маю закончену основну, або штредню музичну школу, и шпиваю и у других шпивацких ґрупох, або су членїци хору у Дюрдьове, та и у месце дзе ше школую. Часто маю поволанки же би шпивали провадзаци вокали, а танцую и у фолклорних ґрупох и граю у оркестру, активни су у младежских секцийох Дружтва у Дюрдьове.

З тей нагоди побешедовали зме з нїма и опитали зме ше им як посцигую буц таки активни и у школох хтори закончую, алє и у рускей заєднїци.

– Любим препровадзовац час у нашим Дружтве. Шпивам и граєм на тамбурки и у Дружтве и на факултету. Любим ше дружиц и чувац шестрово дзеци. Плануєм волонтирац у Червеним крижу – гварела Лидия Горняк, дипломовани учитель, студентка на Педаґоґийним факултету Зомбор.

– Любим музику и спорт, любим грац на флаути и шейтац ше. Музика ме опущує, любим наступац, окреме у иножемстве – спомла Ана Радишич, студент ПМФ Нови Сад, напрям медицинска физика.

– Пачи ше ми як ше дружиме, любим кед наступаме, а любела бим кед бизме частейше виводзели модернєйши шпиванки – пригварела Мария Барна, школярка Економскей школи Нови Сад, напрям економски технїчар.

– Уживам кед читам кнїжки з медицини, психолоґиї, писихиятриї, любим тренирац у терховнї и патриц филми. Музику барз часто слухам, та и кед учим – спомла Кристина Горняк, студентка на Медицинским факултету – общи напрям.

– Любим путовац и наступац, шминкац ше и ушорйовац нохци, правиц рижни предмети и шицко прикрашовац, уживам правиц декорациї – гварела Ивана Цап, студентка на Високей школи струковних студийох за образованє Нови Сад, напрям воспитач дзецох предшколского возросту.

– Читам кнїжки, патрим филми, слухам музику и медитирам. Любим спорт, беганє и буц активна – гварела Лидия Кухар, мастер учитель, преподава виронауку у ОШ у Дюрдьове, дописователька є за нашо новини.

– Попри других активносцох водзим два младши фолклорни ґрупи у дюрдьовским Дружтве, шпивам и танцуєм у Руским културним центру у Новим Садзе. Любела бим ходзиц и на сучасни танєц, алє то будзе док найдзем часу, а ходзим на годзини анґлийского язика – скромно ше похвалєла Тамара Салаґ, абосолвент на Филозофским факултету, напрям руски язик и литература, сотруднїк у наших новинох и його виданьох, як и у РТВ у програми на телевизиї и радию на руским язику.

– Найвекшу часц шлєбоднога часу препровадзуєм шпиваюци, за мнє то окремне чувство позитивней енерґиї. Любим природу, вожиц ше на бициґли и зберац польске квеце у хотаре – гварела Уна Молнар, хтора закончує мастер студиї Медицинскей физики на ПМФ Нови Сад, приправнїк у Центру за радиолоґию Клинїчки центр Войводини.

– Шпивам по цали дзень, любим гармонию звукох. Читам кнїжки, любим ше шминкац, рецикловац и креировац нове зоз старого. Водзим статистику хвилї –гварела Єлена Горняк, школярка Польопривредней школи у Футоґу, напям ветеринарски технїчар.

– Шпиванє за мнє опущованє, красне друженє и розвага. Любим патриц телевизию, слухац музику, вожиц ше на бициґли и правиц колачи – у довирию гварела Тамара Чордаш, школярка Польопривредне школи у Футоґу, напрям ветеринарски технїчар.

– Пишем до часопису МАК, любим слухац музику, шпивац и грац, читац, писац и путовац. Любела бим робиц у дюрдьовскей школи, або у Пастеровим заводзе – гварела Лидия Вереш, студентка на Природноматематичким факултету у Новим Садзе, напрям интеґровани студиї мастер професор биолоґиї.

– Любим рецитовац, танцовац, шпивац и грац на клавиру. Барз любим патриц филми а жанр ми завиши од розположеня – гварела Валентина Салаґ, школярка Карловацкей ґимазиї, напрям анґлийско-италиянски.

Особни широки и рижнородни интересованя нє позавадзали їх заєднїцкей любови ґу рускей шпиванки до чиєй интерпретациї унєсли сучасну ноту, цо и причина их успиху.

