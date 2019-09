РИМ (ИТАЛИЯ) – Сход восточних католїцких владикох Европи ше отримує у Риме од 12. по 14. септембер, на тему „Екуменска мисия Восточних католїцких Церквох Европи нєшка”, на хторим и наш владика кир Георгий Джуджар, епарх Епархиї св. Миколая.

Як пренєсол сайт УГКЦ, предвидзене же на соботу, 14. септембра владикох восточних Церквих приме на авдиєнцию папа Франциско.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)