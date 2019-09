У Керестуре Подобова колония „Руски Керестур 2019.”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Перша Подобова колония „Руски Керестур 2019.” будзе отримана нєшка опрез Спортскей гали у улїци Бориса Кидрича 60, на котру приявени тринацецеро подобово уметнїки, векшином з Керестура, и маляре аматере, алє и академски уметнїки и школяре.

Подобову колонию ше отрима дзекуюци Рускей матки, по проєкту за финансованє и софинансованє програмох и проєктох у обласци туризму Општини Кула за 2019. рок, а у безпоштредней орґанизациї Месного одбору РМ у Руским Керестуре.

Сход учашнїкох Колониї у просторийох Рускей матки на истей адреси на 8 годзин, роботна часц будзе тирвац по 13 годзин, а за роботу подобовим творительом обезпечени арт платна и акрилни фарби. Од 13 до 18 годзин за учашнїкох предвидзени полудзенок и друженє.

Вистава малюнкох зоз Подобовей колониї будзе отримана у Рускей матки у децембру того року.

