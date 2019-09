РУСКИ КЕРЕСТУР – На нєдзелю, 15. септембра, на 12,30 годзин будзе отримане друге коло першенственого змаганя кадетох ФК „Русинˮ процив ФК „Лидерˮ зоз Оджаку.

Змаганє будзе на керестурским ярашу, а поволани шицки любителє того спорту же би дали потримовку младим фодбалером. Уход за шицких шлєбодни.

