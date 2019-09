ШИД – У трансфузиомобилу Заводу за трансфузию креви Войводини з Нового Саду вчера на площу опрез Културно-образовного центру, а у сотруднїцтве зоз Червеним крижом Шиду, отримана акция за добродзечних давательох креви.

На акцию ше одволали 36-еро давателє, а крев дали 26-еро, з хторих штверо нови давателє и то жени.

