ШИД – Општина Шид розписала Конкурс за додзельованє буджетних средствох церквом и вирским заєднїцом з подруча општини.

Конкуровац годно за оправки и отримованє будинкох, потим за проєкти адаптованя як и за проєкти реконструкциї будинкох.

Прияви зоз потребну докуменатцию ше посила до општини по 25. септембер по 15 годзин.

