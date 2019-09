Отримана схадзка зоз директорами основних и штреднїх школох

ШИД – Зоран Семенович, заменїк предсидателя Општини Шид, вчера отримал схадзку зоз директорами основних и штреднїх школох з подруча општини.

Семенович их поинформовал же буджетни средства за просвиту, заплановани за тот рок, витворени 45,19 одсто на вчерайши дзень.

Семенович поволал директорох же би запровадзели мири шпорованя у своїх школох насампредз кед слово о драгових трошкох и дньовнїцох занятих.

На схадзки розпатрени и актуални проблеми у каждей школи хтори би требали буц у наступним периодзе превозидзени.

З оглядом же ше на схадзки спатрало и потреби школох, директоре виношели свойо плани чия реализация би була планована у општинским буджету за 2020. рок.

Нада Хримиш Аничич, директорґа Ґимназиї „Сава Шуманович“ гварела же би у 2020. року требало покончиц реконструованє електроинсталацийох, санитарни ґузел и закрице школи.

На схадзки були присутни и Бояна Мравик, началнїца Општинскей управи, Снежана Бунич, руководителька Оддзелєня дружтвених дїялносцох, Ядранка Недич, руководителька Оддзелєня за буджет и финансиї и Ромко Папуґа, заменїк секретара СО Шид.

