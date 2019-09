Од пондзелку предлужени годзини у ОШ „Сримски фронт“

ШИД – Од пондзелку у Основней школи (ОШ) „Сримски фронт“ у математичней школи у Шидзе, хтора од того школского року у програми єднозменскей настави, почню годзини предлужней настави од 14 по 16 годзин.

По словох Сладяни Любоєвич, директорки Школи, коло два трецини школярох ше опредзелєло за предлужени годзини насампредз кед слово о потримовки ученю, спорту и виучованю нємецкого язика за хтори ше опредзелєли 150-еро школяре.

Любоєвичова гвари же ше у тим полрочю предлужна настава будзе отримовац лєм у матичней школи, а од другого полрочя ше розпатри же би дзепоєдни активносци могли буц орґанизовани и у подручних оддзелєньох у Беркасове, Бикичу и Соту.

Школяре зоз валалох буду мац можлївосц провадзиц годзини у Шидзе и тераз лєм кед их привежу родичи, бо Школа нє у можлївосци орґанизовац додатни автобусни превоз.

