Вербас часц Европского тижня мобилносци

ВЕРБАС – Општина Вербас ше того року, на предклад Совиту за безпечносц транспорту, придружи Европскому тижню мобилносци котри ше означує од 16. по 22. септембер. Тота европска инициятива поволує людзох же би ше опредзелєли за алтернативни способи превозу место автох. Тема тогорочней кампанї безпечне шейтанє и воженє бициґли з порученьом ,,Шпацирайце ше з нами”.

Як гварел член Совиту за безпечносц транспорту и координатор першого Европского тижня мобилносци у Вербаше Александар Николич, тота манифестация промовує алтернативни способи превозу, апелує на зменшанє хаснованя превозкох на фосилни горива и указує на потреби защити животного стредку.

По плану, трибини на котрих ше будзе бешедовац о стратеґийних документох Европскей униї вязаних за тоту обласц заказани за стреду, 18. септембер, з початком на 10 годзин у просторийох Општини Вербас.

Сход шицких заинтересованих гражданох котри жадаю у дружтве гонїц бициґлу будзе орґанизоване на штварток, 19. септембра. То будзе и нагода же би ше указало на проблеми з котрима ше зочую бициґлисти у транспорту. Драга по хторей буду гонїц шлїдуюца – улїчка М. Тита, V пролетерскей бриґади, С. Ковачевича, Бачка улїца, часц И. Милутиновича, Нєґошева, С. Марковича, ознова часц Бачкей улїци, Народного фронту и конєц у центру городу. Сход бициґлистох од 17,30, а руша ше на на 18 годзин. Орґанизаторе обезпечели маїци як дарунок за шицких учашнїкох, з потримовку донаторох Фодациї ,,Хайнрих Бел”.

,,Car free day” (Дзень без автох) заказани за пияток, 20. септембер. Того дня централна часц городу будзе заварта за транспорт, а дзеци буду мац нагоду зоз своїма рисунками на калдерми охабиц порученя о тим цо думаю о шейтаню, гонєню бициґлох, о защити животного стредку, транспорту у городу и других подобних темох.

Европски тидзень мобилносци ше означує у вецей як два тисячи городох и вецей як 50 держави ширцом швета.

