Закончена реконструкция главней крижней драги у Жаблю

ЖАБЕЛЬ – Тих дньох закончени єдномешачни роботи на реконструкциї главней крижней драги Святи Никола у Жаблю.

Реконструкция улїчки Святого Николи, од улїчки Николи Тесли по улїчку Роботней зони у Жаблю успишно закочена штварток 12. септембра, а того дня улїчка и отворена. Попри реконструкциї тей драги, на крижней драги улїци Святого Николи и Змай Йововей улїци положени и семафор котри оможлївює векшу безпечносц гражданох.

Роботи окончело Подприємство „НС еко футура“ доо зоз Катю, а проєкт финансовала Управа за капитални укладаня АП Войводини и Општина Жабель.

Хвильково ше обнавя биоскопску салу за котру локална самоуправа Жабель видвоєла одредзени пенєж и на таки способ гражданом Жаблю, после велїх рокох, обезпечи уживанє у филмских проєкцийох, тетралних фалатох и других културних манифестацийох.

