ДЮРДЬОВ – У грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове, всоботу 14. септембра, отримана роботна акция пораєня нукашньосци церкви и єй двора.

Члени Церковного одбору тей соботи були вредни. Жени пораєли нукашньосц церкви, а хлопи кошели траву у дворе парохиї и робели чежши роботи.

Роботи почали на 10 годзин, а одволало ше красне число членох и жительох Дюрдьова котри дзечнє помогли у пораєню.

