У грекокатолїцкей церкви пришагал нови Церковни одбор

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре вчера, 15. септембра, на Велькей Служби Божей пришагал нови Церковни одбор тей парохийней заєднїци на мандат котри будзе тирвац пейц роки.

Пред парохом коцурским о. Владиславом Рацом и шицкима вирнима котри пришли присуствовац тей святочносци пришагали дванацецеро члени нового Церковного одбору – Миколай Бесерминї, Владимир Буила, Микола Уйфалуши, Мирослав Хромиш, Янко Ґайдош, Микола Новак, Владимир Маґоч, Любомир Тимко, Микола Колєсар, Микола Копчански, Микола Сакач и Янко Буила.

Основна длужносц Церковного одбору то же би ше старали о церковним маєтку коцурскей парохиї. Одборнїки пришагали же тоту длужносц буду окончовац вирно и совисно як найлєпше знаю и можу, тримаюци ше Статуту Церковного одбору, а з помоцу Божу. Парох о. Рац по законченей святочносци шицким новим одборнїком повинчовал и пожадал же би цо лєпше сотрудзовали зоз цалу християнску заєднїцу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)