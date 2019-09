Заєднїцка годзина о Библиї на руским язику

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлей роботней соботи за школярох Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” у катедралней церкви св. Оца Миколая орґанизована заєднїцка годзина виронауки и гражданского воспитаня хтора була пошвецена Библиї на руским язику.

О тей теми, Библиї вообще, а поготов о вирским и културним значеню нєдавно обявеней Библиї на руским язику, бешедовал єден з єй прекладательох др Янко Рамач шеф Оддзелєня за русинистику на Филозофским факултету у Новим Садзе.

Присутни були школяре од другей класи основней школи по ґимназиялцох, зоз своїма учительками и наставнїками, керестурски парох о. Михайло Малацко, а годзину орґанизовали вироучителька Златица Малацко и наставнїца гражданского Татяна Колесар.

