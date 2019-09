Отримана Подобова колония „Руски Керестур 2019”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У орґанизациї Месного одбору Рускей матки всоботу 14. септембра после длугшого часу отримана перша Подобова колония „Руски Керестур 2019” хтора позберала красне число подобових творительох, од початнїкох по уж афирмованих малярох рижних ґенерацийох.

У голу Спортскей гали зишли ше 14-ецеро творителє з Руского Керестура, Кули и Вербасу, од основношколского возросту по пензионерох, хтори мальовали на шлєбодну тему, од портретох по мотиви зоз природи.

Як у мено орґанизатора виявел Дюра Папуґа, видзело ше потребу же у Керестуре од давна нєт таки стретнуца подобових творительох. Вибрало ше Керестур, з наздаваньом же то постанє традиция, понеже нє було можлївосци отримац подобову колонию у Коцуре, цо пред тим 10 роки орґанизовал тамтейши Месни одбор РМ.

Колонию прейґ конкурсу потримала Општина Кула зоз скромнима средствами, а понеже колония тирвала лєм єден дзень, уметнїки свойо малюнки годни закончиц дома. Орґанизатор планує же их годно видзиц на вистави хтору орґанизую у децембру, а на рок, идущей яри и у Кули, у Задужбини Бори Латиновича зоз хтору РМ добре сотрудзує.

