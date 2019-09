Место за предаванє за Кирбай годно резервовац ище ютре

ДЮРДЬОВ – Нєшка допополадня у Дюрдьове у Рускей улїчки обок при грекокатолїцкей церкви почало означованє местох за предаванє продуктох на вашарскей часци Кирбаю котри будзе на соботу 21. септембра.

Як гварели одвичательни зоз ЯКП „Чистота” зоз Жаблю, места годни закупиц лєм тароґовци котри предаваю наменску робу за Кирбай. Место ше годно плациц овласценей особи на дзень Кирбаю котра нащиви шицки предайни места и їх тарґовцох, а потамаль треба же би явели же им ше чувало место до ЯКП „Чистота” на 021/2100-429 або 021/2100-430.

Место годно резервовац ище ютре, а цена по длужним метеру виноши 250 динари.

