Столнотенисер Матей Сабадош успишни на турнире у Новим Садзе

НОВИ САД – На Отвореним турнире Нового Саду у столним тенису, од трох столнотенисерох СТК „Русин” з Руского Керестура, Матей Сабадош посцигнул найлєпши разултат понеже освоєл треце место и бронзову медалю, у катеґориї 7. и 8. класох, а у конкуренциї 40 змагательох.

На Турнире ище участвовали у катеґориї 5. и 6. класи Александар Шанта и Иґор Фейди. Шанта прешол квалификацийну ґрупу, алє випаднул у осмини финала, док Фейди нє прешол квалификацийну ґрупу. Керестурских столнотенисерох за змаганє пририхтал тренер Драґан Ковачевич.

На Отвореним першенстве Нового Саду участвовали 11 возросни младши катеґориї, вецей як 150 змагателє, з вецей як 30 клубох зоз Сербиї.

