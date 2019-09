Нєшка седма схадзка СО Кула

КУЛА – Нєшка, з початком на 10 годзин у Велькей сали Скупштини општини (СО) Кула, будзе отримана порядна седма схадзка СО, на котрей предвидзене прилапйованє финансийних звитох з 2018. року и полрочни звити з чечуцого року.

На дньовим шоре ше найдзе Одлука о консолидованим Закончуюцим рахунку буджету Општини Кула и Звит о його витвореню у 2018. року, як и Звит о трошеню буджетских средствох у чечуцим року за период од януара по юний.

Потим предвидзене розпатранє Звиту о дїлованю ЯКП „Руском” зоз Руского Керестура за 2018. рок и Одлука Надпатраюцого одбору о розподзельованю средствох зоз приходох з прешлого року за спомнуте ЯКП. Єдна з шлїдуюцих точкох дньового шору облапи вименки Програмох дїлованя шицких комуналних подприємствох на териториї општини Кула котрим Општина снователь.

Попри тим, пред одборнїками ше найдзе приношенє Ришеня о даваню согласносци на Окремни програми за хаснованє средствох з буджетох општинох Вербас и Кула за ЯКП „Пречисцовач Вербас-Кула” за 2019. рок, як и Ришеня о даваню согласносци на Програми дїлованя зоз финансийнима планами установом котрим снователь Општина – Културного центру Кула, Дому култури Червинка, Дому култури Руски Керестур и Народней библиотеки Кула.

