И у Вербаше схадзка СО Вербас

ВЕРБАС – Предсидателька Скупштини општини Вербас Маряна Мараш за нєшка заказала XXII схадзку локалного парламенту. Одборнїки буду розпатрац пейц точки дньового шору.

Будзе розпатрани предклад рочней програми защити, пошореня и хаснованя польопривредней жеми општини Вербас за 2019. рок, предклад одлуки о збераню урожаю зоз польопривредней жеми хтора припада держави, а находзи ше на териториї општини Вербас, як и предклади Комисиї за кадрово, административни питаня и роботни одношеня и друге.

Схадзка почнє на 11 годзин.

