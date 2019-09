Прешвечлїва побида Сримцу процив Зеки Булюбаши

ШИД – У штвартим колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, Сримец з Беркасова дома прешвечлїво победзел Зеку Булюбашу зоз Равня зоз 6:2.

ОФК „Бикич” дома бавел 1:1 процив Злоги з Воґню, Гранїчар у Адашевцох победзел Шлєбоду зоз Шашинцох зоз 4:0, у Чалми Обилич 1993 зоз Куковцох декласовал домашню Злогу з 6:1, а у Руми Фрушка Гора була лєпша од Єдноти зоз Шиду и победзела зоз 4:0.

На таблїчки Гранїчар треци и ОФК „Бикич” штварти зоз седем бодами, Сримец осми и Єднота дзевята маю по шейсц боди,а Обилич 1993 дванасти зоз трома бодами.

У пиятим колє, Шлєбода дочекує ОФК „Бикич”, Злога у Воґню дочека Сримец, Трґовачки будзе домашнї Гранїчару, Обилич 1993 дочека Фрушкогорец, а Єднота будзе бавиц процив Злоги з Чалми.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)