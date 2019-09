ШИД – У трецим колє Општинскей фодбалскей лиґи Шид внєдзелю нє бавени змаганя у Бачинцох и Ямени бо, як дознавава Рутенпрес, госцуюци екипи Єдинства зоз Моровичу нє пришли бавиц процив ОФК „Бачинцох”, односно Напредку з Вашици нє пришли до Ямени.

Орґани ОФЛ Шид одлуча о причинох за нєприходзенє и принєшу одвитуюци одлуки.

У штвартим колє на нєдзелю ОФК „Бачинци” ознова буду домашнї, тераз сушедом зоз Ґибарцу фодбалером Синдєличу.

