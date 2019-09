ФК „Бачка 1923“ поражена у шестим колє

ДЮРДЬОВ – Bнєдзелю, 15. септембра отримане змаганє на котрим ше стретли ФК „Бачка 1923“ з Дюрдьова и ФК „Фрушкогорец“ зоз Сримскей Каменїци. Стретнуце почало на 16,30 годзин на главним терену „Бачка“.

У шестим колє першенства побиду з резултатом 0:2 (0:1) однєсла госцуюца eкипа ФК „Фрушкогорец“ зоз Сримскей Каменїци.

Обидва ґоли посцигнул Печич Душан у 1. и 10.минути бависка.

Шлїдуюце стретнуце заказане за 22. септембер на 16 годзин, помедзи РФК „НС 1921“ и ФК „Бачка 1923“.

