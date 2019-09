Отримана панахида з нагоди пейц рокох од упокоєна о. Вовка

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Тих дньох наполнєли ше пейц роки як ше у вербаским Общим шпиталю, 14. септембра 2014. року, упокоєл о. Зиновий Вовк. З тей нагоди у Сримскей Митровици, дзе вон бул парох од 2008 по 2012. рок, отримана панахида на здогадованє на нього.

О живоце о. Вовка бешедовал домашнї парох, о. Владислав Варґа, а числени вирни ше пришли помодлїц за його добру душу внєдзелю, 15 септембра.

Велї роботи у парохиялним доме и у сали церкви Покрова Пресвятей Богородици, а окреме його побожносц и любезносц, ище вше присутна у тей парохиї.

На концу шицки присутни подзелєли фалаток хлєба, як то обичай у Митровици, на панахиди и так ше духовно злучели зоз нїм. Дзвигаюци на „Вичная памят” хрест до горе, символично ше спомина його криж, алє и вира до воскресеня.

На насловней фотоґрафиї найблїзши сотруднїки о. Вовка – дзияк Славко Причепа, церковнїк Емил Мельник и жени „Старши шестри” котри кажди пияток порая церкву.

