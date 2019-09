У Заводзе будзе роботня за дзеци

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводнянских Руснацох (ВР) на нєдзелю, 22. септембра на 12 годзин, будзе отримана едукативна роботня за дзеци котру будзе водзиц Наташа Колесар.

Роботня за дзеци на тему 100-рочнїци РНПД задумана як едукативно-креативна же би ше и нашим наймладшим, на нєформални и креативни способ, приблїжело тоту орґанизацию хтора поставела фундаменти култури Руснацох на тих просторох и їх посцигнуца.

На роботню поволани и старши же би приведли дзеци на роботню и остали з нїма вєдно креировац „Календар”, куфер за путованє на першу схадзку РНПД-а и ище вельо того.

