У коцурскей школи ше и далєй роби на модернизованю настави

КОЦУР – У Основней школи ,,Братство єдинство” у Коцуре нєпреривно ше роби на модернизованю настави за шицких школярох. Понеже ше диґитални учебнїки вше вецей хаснує у настави, у даскелїх учальньох того викенду поставени на повалох ношаче проєкторох.

Школяром I, II, V и VI класи котри годзини слухаю у тих учальньох, оможлївене же би шицку наставу провадзели зоз хаснованьом диґиталних учебнїкох. Тиж так, наставнїки котри прешли през обучованє маю можлївосц у каждей учальнї, на каждей годзини, хасновац сучасни технолоґиї же би настава и ученє були цо успишнєйши и лєгчейши.

Директорка Славица Байор подзековала Коцурцови Ненадови Майкичови на швидким поставяню нових ношачох проєкторох до учальньох.

